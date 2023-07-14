شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى ينتظم فى مران المصري بعد انتهاء إجازة الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم مروان حمدي مهاجم النادي المصري في مران الفريق البورسعيدى، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها غداً السبت، وذلك بعد انتهاء إجازة الزواج التي امتدت لنحو 48 ساعة فقط.

وحرص لاعبو المصري على الاحتفال باللاعب بطريقة مميزة قبل انطلاق التدريبات، وكان مروان حمدي قد احتفل بزفافه مساء الأربعاء الماضي.

واقترب النادي المصري من حسم المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري، وذلك في ظل تعثر أقرب منافسيه على هذا المركز، المقاولون العرب والاتحاد السكندري، ويتبقى للمصري مباراتين فقط في المسابقة المحلية، حيث يلتقي بسموحة ثم الأهلي.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويحتاج النادي المصري لنقطة واحدة فقط من مواجهة سموحة المرتقب إقامتها غداً السبت، لحسم المركز الخامس بالوصول للنقطة 48، حيث يتبقى للمقاولون العرب صاحب المركز السادس مباراة واحدة أمام الأهلي، وفي حالة فوز ذئاب الجبل لن يتخطوا النقطة 47.

وكان المصري قد دخل معسكراً مغلقا استعدادا للمباراة المرتقبة، يوم الثلاثاء الماضي ببورسعيد، وذلك عقب الفوز في الجولة الماضية على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة.

و يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.