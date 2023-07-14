فرمان إنريكي يُطيح بلاعبي باريس سان جيرمان في الميركاتو

ياسر رشاد - القاهرة - قررَّ لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإطاحة بـ 9 لاعبين من صفوف الفريق، فيما يرغب بسرعة التعاقد مع دماء جديدة لتدعيم الفريق.

أبلغ مدرب الفريق الباريسي إدارة النادى أنه استبعد من حساباته اللاعبين الذين تمت إعارتهم في الموسم الماضي بعد متابعته لمستوى كلا منهم خلال الفترة المنقضية.

8 لاعبين خارج حسابات باريس سان جيرمان:

الثنائي الأرجنتيني لياندرو باريديس وماورو إيكاردي، والثنائي الفرنسي داجبا وكورزاوا، ولاعب الوسط الهولندي فينالدوم، والألماني دراكسلر، والسنغالي عبدو ديالو، إضافة إلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ينوي لويس إنريكي مدرب فريق الكرة الأول بنادى باريس سان جيرمان الفرنسي الاعتماد على الشباب، وخاصةً اللاعب هوجو إيكيتيكي، الذي انضم صيف العام الماضي من ريمس.

تولى المدرب الإسباني، لويس إنريكي صاحب الـ 53 عامًا، القيادة الفنية لباريس سان جيرمان مؤخرًا، ووقع عقدًا يمتد إلى صيف 2025.

نجح باريس سان جيرمان في إتمام 5 صفقات كان آخرها لوكاس هيرنانديز قادمًا من بايرن ميونخ، وضمَّ من نادي إنتر ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو بصفقتي انتقال حر بعد انتهاء تعاقدهما مع ناديي إنتر ميلان وريال مدريد.

قرر نادي باريس سان جيرمان صرف ما يقرب من مبلغ 120 مليون يورو للتعاقد مع الثلاثي مانويل أوجارتي، لي كانج إن، ولوكاس هيرنانديز من أندية سبورتنج لشبونة ومايوركا وبايرن ميونخ.