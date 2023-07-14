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تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش في لموسم 2022 ـ 2023 .

 

 

تشكيل بيراميدزلمباراة طلائع الجيش بالدوري المصري

في حراسة المرمى: يوسف نادر 

في خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

في خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر

في الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا

ترتيب مسابقة الدوري المصري: 

1 – الأهلي.. 78 نقطة

 

2 – بيراميدز.. 67 نقطة

 

3 – الزمالك.. 59 نقطة

 

4 – فيوتشر.. 58 نقطة

 

5 – المصري البورسعيدي.. 47 نقطة

 

6 – المقاولون العرب.. 44 نقطة

 

7 – الاتحاد السكندري.. 43 نقطة

 

8 – إنبي.. 42 نقطة

 

9 – فاركو .. 41 نقطة

 

10 – سموحة .. 39 نقطة

 

11 – الإسماعيلي.. 37 نقطة

 

12 – سيراميكا كيلوباترا.. 37 نقطة

 

13 – البنك الأهلي.. 36 نقطة

 

14 – طلائع الجيش.. 36 نقطة

 

15 – أسوان .. 33 نقطة

 

16 – غزل المحلة.. 33 نقطة

 

17 – الداخلية.. 32 نقطة

 

18 – حرس الحدود.. 21 نقطة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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