تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش في الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023 .
تشكيل بيراميدزلمباراة طلائع الجيش بالدوري المصري
في حراسة المرمى: يوسف نادر
في خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ
في خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر
في الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا
ترتيب مسابقة الدوري المصري:
1 – الأهلي.. 78 نقطة
2 – بيراميدز.. 67 نقطة
3 – الزمالك.. 59 نقطة
4 – فيوتشر.. 58 نقطة
5 – المصري البورسعيدي.. 47 نقطة
6 – المقاولون العرب.. 44 نقطة
7 – الاتحاد السكندري.. 43 نقطة
8 – إنبي.. 42 نقطة
9 – فاركو .. 41 نقطة
10 – سموحة .. 39 نقطة
11 – الإسماعيلي.. 37 نقطة
12 – سيراميكا كيلوباترا.. 37 نقطة
13 – البنك الأهلي.. 36 نقطة
14 – طلائع الجيش.. 36 نقطة
15 – أسوان .. 33 نقطة
16 – غزل المحلة.. 33 نقطة
17 – الداخلية.. 32 نقطة
18 – حرس الحدود.. 21 نقطة