موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد رباعية الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام فاركو في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

الزمالك تلقى خسارة قاسية أمام الأهلي برباعية مقابل هدف، مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك فاركو

تبدأ مباراة الزمالك وفاركو يوم الأحد المقبل عند دقات التاسعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية على ملعب القاهرة الدولي وستنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة بينما حسم الأهلي اللقب للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما جمع 78 نقطة بدون أي هزيمة في الموسم الحالي.

وسجل الزمالك 17 انتصارا في الموسم الحالي بالدوري المصري وتعادل في 8 مباريات وخسر في مثلهم.

أوسوريو سبب خسارة الزمالك

أرجع أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، سبب خسارة الزمالك برباعية أمام الأهلي إلى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية إن اختيارات أوسوريو للتشكيل الأساسي ورؤيته في الشوط الأول كانت خاطئة، مشيرًا أن المدرب الكولومبي السبب الرئيسي في خسارة الزمالك أمام الأهلي.

وعن صفقات الزمالك الصيفية أكد ميدو أن اختيارات الصفقات ستكون مهمة أوسوريو لافتًا أن صاحب القرار النهائي.