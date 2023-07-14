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وزير الرياضة يهدي احدى المنتجات اليدوية الحرفية للأمين العام لمنظمة الكونفجيس

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ياسر رشاد - القاهرة - في إطار دعم وتمكين الفتاة والمرأة

الجمعة 14/يوليو/2023 - 09:11 م 7/14/2023 9:11:36 PM

أهدى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة احدى المنتجات اليدوية الحرفية الى السيدة لوسيت رينيه الأمين العام لمنظمة الكونفجيس أثناء زيارتها الحالية بمصر ، وذلك في إطار الدعم الذي توليه الوزارة للفتاة والمرأة ، لتشجيعهن على الحفاظ على التراث والحرف اليدوية ، ومساعدتهن لخلق فرص عمل لهن ودفع عجلة التنمية الإقتصادية.

هذا وقد أوصى وزير الشباب والرياضة، بكتابة اسم الوزارة  على المنتجات لتكون بذلك نواة للمشروعات التى تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة ، واستبدال الدروع التي كانت تقدم كهدايا تذكارية للوفود الأجنبية وكبار الشخصيات ، بمنتجات يدوية حرفية وتراثية من مخرجات ورش الملتقيات الحرفية التى تنفذها  الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، إدارة الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، والتي تعبر عن تراثنا المصري ، وقد سبق وتم اهداء العديد من هذه المنتجات الى العديد من الوفود الأجنبيه في الآونه الأخيرة خلال زيارتهم لمصر .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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