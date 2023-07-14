رسميًّا.. الجزيرة الاماراتي يوجه الشكر للمغربي أشرف بن شرقي

ياسر رشاد - القاهرة - رحل المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي، بعد إعلان الأخير فسخ عقده بالتراضي.

نشر نادي الجزيرة الإماراتي عبر الحساب الرسمي على تويتر صورة لأشرف بن شرقي وعلق: "شكرًا بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي، وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".

ترددت شائعات خلال الساعات الأخيرة الماضية عن رغبة الجناح المغربي أشرف بن شرقي في فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي والعودة إلى الزمالك هذا الصيف.

نجح مسئولو نادي الجزيرة الإماراتي في إبرام التعاقد مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما رفض تجديد عقده مع الزمالك الذي انتهى في الصيف الماضي.

لعب أشرف بن شرقي 109 مواجهات مع الزمالك بمختلف المسابقات، وأسهم خلالها في 69 هدفًا بتسجيله 41 هدفًا وصناعته 28 آخرين في إجمالي موسمين.

تعد تجربة الزمالك هي التجربة الأنجح في مشوار أشرف بن شرقي، إذْ نجح فى حصد الكثير من البطولات مع الفارس الأبيض بواقع 6 بطولات بعدما فاز بالدوري المصري وكأس مصر مرتين والسوبر الإفريقي والمصري مرة واحدة.

تناولت أنباء صحفية إماراتية فى وقت لاحق أن إدارة الجزيرة الإماراتي ستعرض بن شرقي للبيع في يناير المقبل، وذلك بعد المستويات غير المُرضية التي يقدمها اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية منذ انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق الزمالك.

على الجانب الآخر، تداولت أنباء عدة عن خطبة مارين الحيمر من الدولي المغربي، أشرف بن شرقي، واحتمالية زواجها قريبًا، إلا أن الأمر لم يتأكد بشكل رسمي.

ظهرت عارضة الأزياء في أكثر من مناسبة بالزي التقليدي المغربي، وتصورت بالزي الإسلامي أمام مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء عاصمة المغرب الاقتصادية.

عارضة أزياء فرنسية تكشف حقيقة علاقتها بلاعب الزمالك:

نشرت مارين الحيمر، مقطع فيديو على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وثقت فيه لحظة نطقها الشهادتين في أحد مساجد فرنسا، ردًّا على التقارير الإعلامية التي ظهرت منذ مدة تؤكد أنها اعتنقت الإسلام.

قالت مارين الحيمر عبر حسابها على إنستجرام "إن هناك طرقًا يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله".