سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - اختار أحمد سامي مدرب نادي سموحة القائمة المستدعاة لمواجهة النادي المصري البورسعيدي المقررة مساء الغد ضمن الجولة الختامية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة سموحة لمواجهة المصري

حراسة المرمى: الهانى سليمان حسين تيمور.

الدفاع:أحمد حكم ، محمد مغربي، شريف رضا ، أحمد حكم ، أحمد شوشه ، أحمد جمال

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، محمود حليمو، زياد طارق ، حسين فيصل، دوكوا دودو، مصطفى سعد ميسي ، ابو بكر محمد ، أحمد علي ، يحيى ياسر

الهجوم:محمد سعيد، حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم برصيد 39 نقطة بينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

واستقر الجهاز الفني لفريق سموحة على بقاء الثلاثي الأجنبي في الموسم المقبل صديق أوجولا ودكوا دودو ومالك بعيو بعد المستويات المميزة في الموسم الحالي.