الهلال السعودي يفوز على ولفسبرجر النمساوي وديا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الهلال السعودي على نظيره ولفسبرجر النمساوي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم اليوم الجمعة في معسكر النمسا التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.

ثنائية الهلال جاءت بتوقيت روبن نيفيز الصفقة الجديدة وسالم الدوسري.

وبدأ الهلال المباراة الودية أمام ولفسبرجر بتشكيل كالتالي محمد العويس - محمد البريك - كاليدو كوليبالى - علي البليهي - ناصر الدوسوي - محمد كنو - أندري كاريلو - روبن نيفيز - سالم الدوسري - ميشايل ديلجادو - عبدالله الحمدان.

وتعاقد الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي مع صفقات قوية أبرزهم روبن نيفيز، كاليدو كوليبالى، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ونجح الهلال في ضم سافيتش لصالحه، بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة، ليستمر حتي 2026، بعد منافسة قوية مع يوفنتوس الإيطالي وقدرت تقارير صحفية قيمة صفقة سيرجي سافيتش بمبلغ 42 مليون يورو، على أن يحصل على راتب يقارب 25 مليون يورو.