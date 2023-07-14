صراع البقاء.. الداخلية يباغت أسوان بهدفين في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم فريق الداخلية على نظيره أسوان بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا في إطار الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

وسجل الداخلية هدفيه قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقتين 42، 45 بتوقيع عبدالرحمن البانوبي وفانوم ألفريد.

يسعى أسوان للفوز من أجل ضمان فرص استمراره في الدوري بعدما وصل إلى النقطة 33 في المركز الخامس عشر، متفوقا على المحلة بفارق الأهداف، ولا يرغب أبناء الجنوب في تحقيق التعادل لأنه في حال حدوث ذلك، سيضطر إنتظار نتيجة المحلة لأنه في حال فوزه سيهبط أسوان.

بينما يأمل الداخلية في الفوز من أجل مع تعثر المحلة من أجل ضمان الاستمرار في مسابقة الدوري، و يملك الداخلية 32 نقطة في المركز قبل الأخير بالدوري.