رحمة أحمد تحقق ذهبية الخطف بدورة الألعاب العربية بالجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - حققت لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال رحمة أحمد الميدالية الذهبية للخطف بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا.

وحققت رحمة أحمد الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 81 كجم للخطف بعد رفع وزن 92 كجم لتحقق ميداليتان ذهب. بذلك يرتفع رصيد مصر في دورة الألعاب العربية ل 9 ميداليات ذهب وميدالية فضه.

رحمة أحمد

مشاركة البعثة المصرية ..

وتشارك بعثة رفع الأثقال المصرية باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال ومنافسات ألعاب القوى.

وكان في استقبال البعثة بمطار الجزائر السيد محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رفقة رئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية ووفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.

وكانت بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى قد عادت إلى مصر مساء أمس بعد التمكن من تحقيق خمس ميداليات ذهبية من مشاركة أربعة لاعبين بعد أن توجت إسراء عويس بذهبيتين في الوثب الطويل والثلاثي وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح وذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة وذهبية مصطفى عمرو في منافسات دفع الجلة.

ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع رئيس البعثة محمد عبدالمقصود كافة تفاصيل بعثة مصر والاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات للبعثة المصرية.