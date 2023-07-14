شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 34 من بطولة الدوري، واستطاع بيراميدز أن ينهى الشوط متقدمًا بنتيجة 3 / 1.

تقدم طلائع الجيش عن طريق عربي بدر، ثم سجل عبد الله مجدي هدف التعادل، وبعدها سجل كريم حافظ هدف التقدم لفريقه، ثم سجل محمد فتح الله لاعب الطلائع هدف بيراميدز الثالث بالخطأ فى مرماه.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: يوسف نادر، خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ، خط الوسط: أحمد توفيق - عيد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من: عمرو رضوان، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود وحيد، حسن مجدي، أحمد سمير، علي حمدى، عربى بدر، كريم صلاح، بول جوليوس.