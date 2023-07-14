شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل سلبيا مع فيوتشر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فرق فيوتشر أمام نظيره البنك الأهلى، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود طارق في حراسة المرمى، باسم علي، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد عبد السلام، غنام محمد، احمد رفعت، احمد عاطف، عمر كمال، باتوبندي بيلو، علي زعزع.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، وخط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني، وخط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود، وخط الهجوم.. كريم بامبو”.

يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.