شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين ويجتمع مع معاونيه وتأهيل السولية استعدادًا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلى، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام الزمالك تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا، والذي اشتمل على جزءين بدني وخططي.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، تدريبات الرباعي، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى.

كما عقد كولر جلسة مع معاونيه، فيما واصل عمرو السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري، والتي توج بها الفريق بشكل رسمي.