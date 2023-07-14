شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتقدم على أسوان 2 / 0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الداخلية الشوط الأول متقدما على أسوان بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للداخلية، عبد الرحمن البانوبى في الدقيقة 42 قبل أن يضيف فانوم ألفريد الهدف الثانى في الدقيقة 45.

وبدأ أسوان المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عمرو حسام،الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – محمد عطوة - محمد مصطفى،الوسط: أحمد خالد - عماد فتحي – رافائيل أياجوا – بلال السيد،الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي.

ودخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيد،الدفاع: عبد العزيز سيد - محمد نجيب – أحمد عبد الرسول – كريم يحيى،الوسط: كليتشي شيميزين – آلان كيمابادي محمود طلعت

الهجوم: فانوم ألفريد - عبد الرحمن البانوبي – كريستوفر جوهان.

يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مواجهة، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكهم 41 هدفا.

ويحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكهم 41 هدفا.