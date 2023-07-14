شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل 1-1 مع حرس الحدود في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل بين غزل المحلة وحرس الحدود بهدف لكل منهما في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين ، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود.

تقدم لحرس الحدود محمود بن والي في الدقيقة 9 ، وتعادل لغزل المحلة أحمد الشيخ في الدقيقة 15 من ركلة جزاء .

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمر شعبان

في الدفاع: السيد شبراوي- معاذ الحناوي- مصطفى العش- إيهاب سمير

في الوسط: حميد ماو- أحمد النادري- أحمد الشيخ

في الهجوم: محمد جابر- جابريال أوريك- تشارليز باسي

وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كريم عماد

في الدفاع: خالد سامي- إبراهيم القاضي- محمد رضا- أحمد شديد

في الوسط: محمود بن والي- مصطفى جمال- غريب ياسر

في الهجوم: حامد الجابري- وجيه عبد الحكيم- فالانتين أودو