شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل 1-1 مع حرس الحدود في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل بين غزل المحلة وحرس الحدود بهدف لكل منهما في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين ، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود.
تقدم لحرس الحدود محمود بن والي في الدقيقة 9 ، وتعادل لغزل المحلة أحمد الشيخ في الدقيقة 15 من ركلة جزاء .
وجاء تشكيل المحلة على النحو التالي:
في حراسة المرمى: عمر شعبان
في الدفاع: السيد شبراوي- معاذ الحناوي- مصطفى العش- إيهاب سمير
في الوسط: حميد ماو- أحمد النادري- أحمد الشيخ
في الهجوم: محمد جابر- جابريال أوريك- تشارليز باسي
وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي:
في حراسة المرمى: كريم عماد
في الدفاع: خالد سامي- إبراهيم القاضي- محمد رضا- أحمد شديد
في الوسط: محمود بن والي- مصطفى جمال- غريب ياسر
في الهجوم: حامد الجابري- وجيه عبد الحكيم- فالانتين أودو
تحدد هبوط حرس الحدود رسميًا ليكون الفريق الوحيد الذي حسم هبوطه لدوري القسم الثاني، ومازالت أندية الداخلية وأسوان وغزل المحلة يتصارعون للبقاء في الدوري المصري
يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 16 مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.
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