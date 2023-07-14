شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14/7/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، وجاء أبرزها .. الأهلى يفتقد جهود 3 لاعبين أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف، وقرعة كأس العالم تغير حسابات فيتوريا لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات أفريقيا، وشيماء خالد تحقق ميداليتين ذهبيتين فى دورة الألعاب العربية بالجزائر.
تأكد غياب محمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم، ثلاثى النادى الأهلى، عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، بعدما حصل كل منهم على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.
قرعة كأس العالم تغير حسابات فيتوريا لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات أفريقيا
كانت مواجهة منتخب مصر لأثيوبيا بروفة تحضيرية ومباراة تحصيل حاصل بالنسبة لفيتوريا، حتى سحب قرعة تصفيات كاس العالم أمس، والتي وضعت المنتخب الأثيوبي في صدام متجدد مع المنتخب الوطني.
حققت شيماء خالد، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ميداليتين ذهبيتين فى دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا.
الأهلى يغلق ملف ضم حارس جديد بعد إغلاق الشناوى صفحة العروض الخليجية
حسم النادي الأهلي مستقبل حراسة المرمى بالفريق خلال الموسم الجديد وقرر إغلاق ملف ضم حارس مرمى جديد حتى لو شهدت الأيام المقبلة رحيل على لطفي الحارس الثاني لإحدى الأندية المحلية ، وجاء قرار إدارة الأهلي بعدما أخطر محمد الشناوي حارس وقائد الفريق إدارة الأهلي بعدم الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، حيث أكد الشناوي لمسئولو القلعة الحمراء إنه أغلق ملف العروض الخارجية التى إرتبطت به الفترة الماضية من أندية خليجية وتحديداً من السعودية.
الزمالك يستقر على منح أحمد فتوح ومحمد صبحى عقود الفئة الأولى
استقر مسئولو نادى الزمالك على تمديد عقود محمد صبحى وأحمد فتحى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض لحاجة الفريق إلى خدماتهم فى الفترة المقبلة، خاصة أنهما من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى تشكيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى.
ثلاثية الإسماعيلى تفوض اللجنة الفنية بتحديد مصير جهاز حمزة الجمل
قرر اتحاد الكرة تجميد مسابقة كأس مصر، بعد الانتهاء مع المباراتين المؤجلتين في دور الـ16 ودور الثمانية، حيث قرر الاتحاد استكمال المسابقة رسميا بعد انطلاق الدوري الموسم المقبل والمقرر له في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.
ينتظر مسئولو نادى سموحة وصول عرض مناسب للبنينى دكوا دودو لاعب وسط الفريق السكندرى الفترة الحالية من أجل حسم موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.
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