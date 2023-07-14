حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14/7/2023

حققت شيماء خالد، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ميداليتين ذهبيتين فى دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا.

الأهلى يغلق ملف ضم حارس جديد بعد إغلاق الشناوى صفحة العروض الخليجية

حسم النادي الأهلي مستقبل حراسة المرمى بالفريق خلال الموسم الجديد وقرر إغلاق ملف ضم حارس مرمى جديد حتى لو شهدت الأيام المقبلة رحيل على لطفي الحارس الثاني لإحدى الأندية المحلية ، وجاء قرار إدارة الأهلي بعدما أخطر محمد الشناوي حارس وقائد الفريق إدارة الأهلي بعدم الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، حيث أكد الشناوي لمسئولو القلعة الحمراء إنه أغلق ملف العروض الخارجية التى إرتبطت به الفترة الماضية من أندية خليجية وتحديداً من السعودية.

الزمالك يستقر على منح أحمد فتوح ومحمد صبحى عقود الفئة الأولى

استقر مسئولو نادى الزمالك على تمديد عقود محمد صبحى وأحمد فتحى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض لحاجة الفريق إلى خدماتهم فى الفترة المقبلة، خاصة أنهما من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى تشكيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى.

ثلاثية الإسماعيلى تفوض اللجنة الفنية بتحديد مصير جهاز حمزة الجمل

أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي بيانا تعلن من خلاله إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.

قرر اتحاد الكرة تجميد مسابقة كأس مصر، بعد الانتهاء مع المباراتين المؤجلتين في دور الـ16 ودور الثمانية، حيث قرر الاتحاد استكمال المسابقة رسميا بعد انطلاق الدوري الموسم المقبل والمقرر له في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.

ينتظر مسئولو نادى سموحة وصول عرض مناسب للبنينى دكوا دودو لاعب وسط الفريق السكندرى الفترة الحالية من أجل حسم موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.