شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية لوفود بطولة العالم للخماسى الحديث فى الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الوفود المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17سنة بجولة سياحية بالإسكندرية على هامش البطولة المقامة حاليا بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتي 16 من نفس الشهر الجاري.

يأتي ذلك بناءً على دعوة محمد الشريف محافظ الإسكندرية للوفود المشاركة بزيارة المعالم والأماكن السياحية بعروس البحر الابيض المتوسط، حيث وجه الدعوة للجميع خلال كلمتة بالمؤتمر الإفتتاحي للبطولة.

وزارت الوفود المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث اليوم مسرح سيد درويش وستاد الاسكندرية وقلعة قايتباي ، وأعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية في مدينة الإسكندرية.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة هم: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند بالإضافة إلى مصر. ووفد من الاتحاد الدولي والمكون من ٢٠ فردا ، ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط .

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.