شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة تسوية" بين الأهلي وميكيسوني بعد عرض سيمبا التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع وكيل أعمال الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق من أجل حسم ملف رحيله عن النادي بعد إنتهاء إعارته لنادي أبها السعودي.

ويرغب الأهلي في حسم هذا الملف بعد رفض اللاعب أكثر من عرض تلقاه الفترة الماضية بدعوى ضعفها مالياً وطلب الحصول على قيمة عقده المُتبقي كاملاً مع النادي حتى يرحل دون أزمات.

الأهلي كان قد ضم ميسكوني، من سيمبا التنزاني، الصيف قبل الماضي، لمدة 4 سنوات،ورحل اللاعب الصيف الماضي مُعاراً لنادي أبها السعودي لمدة موسماً.

وفي يناير الماضي رحل ميكيسوني من أبها لكن النادي السعودي ظل يدفع له راتبه حتى نهاية الموسم الجاري حيث إنتهت الإعارة ليعود اللاعب ويُصبح على قوة الأهلي.

ودخل نادي سيمبا التنزاني في مفاوضات من أجل استعادة لويس ميكسوني، لكن الخلاف حول الأمور المالية مازال يقف حجر عثرة في طريق المفاوضات حيث يرغب اللاعب في الحصول على نفس راتبه مع الأهلي وهو ما يفوق قدرات سيمبا التنزاني.

وطلب ميكيسوني الحصول على راتبه في الموسمين المقبلين لكن الأهلي يرفض هذا الأمر ويسعى لحل الأزمة ودياً ودفع راتب موسم واحد أو إيجاد عرض خارجي للاعب حتى يرحل دون أزمات.

على صعيد أخر ، تأكد غياب محمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم ثلاثى النادى الأهلى، عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، بعدما حصل كل منهم على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

ويبدأ فريق الأهلي اليوم، الجمعة، الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفن للأهلي ملف مباراة القمة التي أقيمت أمس، الخميس، في الدوري وبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، التى ستشهد مشاركة أكثر من لاعب بديل لرغبة الجهاز الفني فى منح الفرصة للبدلاء خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري التى حسمها المارد الأحمر لصالحه مساء الاثنين الماضي بفوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين لهدف قبل أن يخوض الأهلي مواجهة القمة أمس كـ"تحصيل حاصل" ويفوز فيها برباعية مقابل هدف.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة .

ويعد الاهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.