شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يوجه رسالة عن "الثقة بالنفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى رسالة عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلاً:" الثقة بالنفس ليس الاعتقاد بأن الجميع سيعجب بك بل الثقة بالنفس هي اعتقادك بأن إعجاب الناس أو عدمه لن يؤثر عليك في شيء".

وتأكد غياب محمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم، ثلاثى النادى الأهلى، عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، بعدما حصل كل منهم على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.