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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يوجه رسالة عن "الثقة بالنفس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى رسالة عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلاً:" الثقة بالنفس ليس الاعتقاد بأن الجميع سيعجب بك بل الثقة بالنفس هي اعتقادك بأن إعجاب الناس أو عدمه لن يؤثر عليك في شيء".
وتأكد غياب محمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم، ثلاثى النادى الأهلى، عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، بعدما حصل كل منهم على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.
وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، استكشاف فريق المقاولون العرب بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري وكأس مصر، وعلى رأسها مباراته مع الزمالك التى خسرها بسداسية مقابل هدف، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل قبل ملاقاته بالجولة الجديدة للدوري، بحثاً عن الحفاظ على سجل المارد الأحمر خالياً من الهزائم .
وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.
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