شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهبط رسمياً إلى دورى القسم الثانى بعد الخسارة من حرس الحدود 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هبط فريق غزل المحلة بشكل رسمي الي دوري القسم الثاني ، بعد الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود.

تقدم لحرس الحدود محمود بن والي في الدقيقة 9 ، وتعادل لغزل المحلة أحمد الشيخ في الدقيقة 15 من ركلة جزاء ، ويعود الحدود ويتقدم بهدف ثاني عن طريق محمد ممدوح في الدقيقة 90 .

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمر شعبان

في الدفاع: السيد شبراوي- معاذ الحناوي- مصطفى العش- إيهاب سمير

في الوسط: حميد ماو- أحمد النادري- أحمد الشيخ

في الهجوم: محمد جابر- جابريال أوريك- تشارليز باسي

وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كريم عماد

في الدفاع: خالد سامي- إبراهيم القاضي- محمد رضا- أحمد شديد

في الوسط: محمود بن والي- مصطفى جمال- غريب ياسر

في الهجوم: حامد الجابري- وجيه عبد الحكيم- فالانتين أودو