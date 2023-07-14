اخبار الرياضه

غزل المحلة يهبط رسمياً إلى دورى القسم الثانى بعد الخسارة من حرس الحدود 2/1

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهبط رسمياً إلى دورى القسم الثانى بعد الخسارة من حرس الحدود 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

هبط فريق غزل المحلة بشكل رسمي الي دوري القسم الثاني ، بعد الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة ، المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود.

 

 

 

تقدم لحرس الحدود محمود بن والي في الدقيقة 9 ، وتعادل لغزل المحلة أحمد الشيخ في الدقيقة 15 من ركلة جزاء ، ويعود الحدود ويتقدم بهدف ثاني عن طريق محمد ممدوح في الدقيقة 90 .

 

 

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمر شعبان

 

في الدفاع: السيد شبراوي- معاذ الحناوي- مصطفى العش- إيهاب سمير

 

في الوسط: حميد ماو- أحمد النادري- أحمد الشيخ

 

في الهجوم: محمد جابر- جابريال أوريك- تشارليز باسي

 

وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: كريم عماد

 

في الدفاع: خالد سامي- إبراهيم القاضي- محمد رضا- أحمد شديد

 

في الوسط: محمود بن والي- مصطفى جمال- غريب ياسر

 

في الهجوم: حامد الجابري- وجيه عبد الحكيم- فالانتين أودو

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا