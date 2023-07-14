شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الطلائع 4 / 2 فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 34 من بطولة الدوري.

تقدم طلائع الجيش عن طريق عربي بدر، ثم سجل عبد الله مجدي هدف التعادل، وبعدها سجل كريم حافظ هدف التقدم لفريقه، ثم سجل محمد فتح الله لاعب الطلائع هدف بيراميدز الثالث بالخطأ فى مرماه، وسجل محمود صابر هدف بيراميدز الرابع، قبل أن يسجل أحمد أيمن منصور هدف الطلائع الثانى.

وشهدت المباراة طرد عبد الله مجدى لاعب بيراميدز فى الدقيقة 72.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 70 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 55 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.

ويحتل الطلائع المركز الـ 14 فى جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 44.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: يوسف نادر، خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ، خط الوسط: أحمد توفيق - عيد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من: عمرو رضوان، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود وحيد، حسن مجدي، أحمد سمير، علي حمدى، عربى بدر، كريم صلاح، بول جوليوس.