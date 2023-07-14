شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ينجو من الهبوط للقسم الثانى بالفوز على أسوان "الهابط" 4 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق أسوان الدورى الممتاز، ليكون ثالث الهابطين للقسم الثانى مع غزل المحلة وحرس الحدود، بينما نجا الداخلية من الهبوط بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة،بفوز الداخلية 4-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.

افتتح التسجيل للداخلية، عبد الرحمن البانوبى في الدقيقة 42 قبل أن يضيف فانوم ألفريد الهدف الثانى في الدقيقة 45 ، بينما قلص الفارق لأبناء زهرة الجنوب محمد ناجى في الدقيقة 58،وتعادل محمد مرسي في الدقيقة 60،بينما سجل على بهيج الهدف الثالث للداخلية فى الوقت بدل الضائع،واختتم كريستوفر جوهان أهداف الداخلية.

بهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

بينما احتل فريق أسوان المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 17 مواجهة، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 44 هدفا.

وبدأ أسوان المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عمرو حسام،الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – محمد عطوة - محمد مصطفى،الوسط: أحمد خالد - عماد فتحي – رافائيل أياجوا – بلال السيد،الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي.

ودخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيد،الدفاع: عبد العزيز سيد - محمد نجيب – أحمد عبد الرسول – كريم يحيى،الوسط: كليتشي شيميزين – آلان كيمابادي محمود طلعت،الهجوم: فانوم ألفريد - عبد الرحمن البانوبي – كريستوفر جوهان.