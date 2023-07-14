بعد إمام عاشور.. الأهلي يقترب من إنهاء صفقة المهاجم الأجنبي

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة المهاجم، وذلك بعد أيام قليلة من التعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط ميتييلاند الدنماركي.

وأكدت تقارير إعلامية أن إمام عاشور وقع على عقود انضمامه لصفوف النادي الأهلي لمدة 5 سنوات، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام أو الساعات القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من التعاقد مع إمام عاشور، إلا أن الهدف الأبرز للمدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، هو التعاقد مع رأس حربة في ظل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق، رغم تواجد الثنائي محمد شريف ومحمود كهربا.

وأفاد موقع "يلا كورة" بأن الأهلي كثف مفاوضاته مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري، تمهيدا للتعاقد معه في صيف 2023.

ونقل الموقع عن مصدر له قوله إن الصفقة ستكلف خزائن الأهلي 500 ألف دولار، على أن يتقاضى اللاعب راتبا سنويا مقدر بنحو مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أن إدارة القلعة الحمراء تسعى لتخفيض مطالب اللاعب المالية، ولكنه الخيار الأول للجهاز الفني بقيادة كولر.

كما أكد المصدر أن المفاوضات متقدمة للغاية بين الطرفين، ولكن رغم ذلك وضع الأهلي سيناريو آخر، تحسبا لفشل الصفقة.

وكان جوستافو سوزا (29 عاما) قد انضم لصفوف هيونداي في صيف 2020، قادما من كورينثيانز البرازيلي، ومنذ ذلك الحين شارك في 126 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 51 هدفا وصنع 16.