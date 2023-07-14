بعد رباعية الأهلي.. وسائل إعلامية تكشف: هل يرحل أورسوريو عن الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة رحيل المدرب الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله: " بالفعل أوسوريو لديه عرض قوي من منتخب هندوراس، ولكنه متمسك بالبقاء مع نادي الزمالك في المرحلة المقبلة"

وأضاف المصدر: " أوسوريو لم يحصل على مستحقاته منذ شهرين، وهناك سعي من مسؤلي الزمالك حاليا لحل هذه الازمة، وصرف مستحقات المدرب المتأخرة لاستمراره مع الفريق".

وسحق الأهلي منافسه الزمالك برباعية مُقابل هدف، أمس الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.