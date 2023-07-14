الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل أشرف بن شرقي.. والزمالك يترقب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي عن رحيل لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، مساء الجمعة.

ووعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أعلن نادي الجزيرة الإماراتي توجيه الشكر إلى المغربي بن شرقي لاعب الزمالك السابق.

وكان أشرف بن شرقي قد رحل عن صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن حصد أكثر من بطولة رفقة الفارس الأبيض.

وارتبط إسم اللاعب المغربي بالعديد من الأندية على مدار الفترة الأخيرة، أبرزها الوحدة السعودي، والزمالك الساعي لاستعادته مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لتقارير، فإن الزمالك قد يتحرك نحو بن شرقي خلال الساعات المقبلة، للاستفسار عن مطالبه المادية في محاولة لضم اللاعب مجددا.