شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 14-7-2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 4 مباريات منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث التقى أسوان مع الداخلية وحرس الحدود مع المحلة وبيراميدز مع طلائع الجيش والتقى البنك الأهلى مع فيوتشر.

وتأكد هبوط الثلاثى غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 14-7-2023 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء نتائج مباريات اليوم كالتالى:

الداخلية 4 – 2 أسوان

ودع فريق أسوان الدورى الممتاز، ليكون ثالث الهابطين للقسم الثانى مع غزل المحلة وحرس الحدود، بينما نجا الداخلية من الهبوط بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة،بفوز الداخلية 4-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.

غزل المحلة 2 – 1 حرس الحدود

هبط فريق غزل المحلة بشكل رسمي الي دوري القسم الثاني ، بعد الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود.

بيراميدز 4 – 2 طلائع الجيش

حقق فريق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 34 من بطولة الدوري.

البنك الأهلى 1 -0 فيوتشر

فاز البنك الأهلى على نظيره فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.