أسوان وغزل المحلة يرافقان حرس الحدود إلى دورى الدرجة الثانية

القاهرة - سامية سيد - حُسمت بشكل رسمى بطاقة الأندية الثلاث الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية بعد هبوط حرس الحدود، أسوان وغزل المحلة مع نهاية الدوري الممتاز.

وقبل بداية الجولة الأخيرة، المنافسة انحصرت بين الداخلية وأسوان وغزل المحلة على بطاقة وحيدة للبقاء وبطاقتي هبوط، فيما هبط حرس الحدود رسميًا منذ عدة أسابيع من نهاية الدوري المصري الممتاز إلى الدرجة الثانية بعدما اكتفى بجمع 24 نقطة فقط.

غزل المحلة كان أول المرافقين لحرس الحدود في الدرجة الثانية بعدما خسر بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة، وسجل محمود بن والي الهدف الأول في الدقيقة 9 لصالح حرس الحدود، وفي الدقيقة 15، سجل أحمد الشيخ هدف التعادل لصالح غزل المحلة من ركلة الجزاء ، وفي الدقيقة 90 سجل الحرس الهدف الثاني عن طريق محمود ممدوح .

وانتزع الداخلية بطاقة البقاء في الدوري الممتاز في اللحظات الأخيرة من مباراة أمام أسوان بعدف الفوز بـ4 أهداف مقابل هدفين،