شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكتفي بصفقة وحيدة لتدعيم الجبهة اليسرى في الأهلي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ضم صفقة وحيدة لتدعيم الجبهة اليسرى دون إبرام صفقات أخرى في هذا المركز.

ورغم مطالب كثيرون بضم أكثر من لاعب للجبهة اليسرى بالفريق بدعوى أن على معلول لن يكون قادراً على اللعب كثيراً في الموسم المقبل بسبب كبر سنه إلا أن كولر رفض هذه الأمور وأكد أن الفريق لا يحتاج إلا لصفقة واحدة لتكون بديل للدولي التونسي على معلول.

وطالب المدرب السويسري بعودة محمد شكري لاعب الأهلي المُعار لنادي سيراميكا والذي يمتلك الأهلي الحق في إستعادته مقابل تسديد 7 مليون جنيه لنادي سيراميكا.

ويرى كولر أن عودة شكري مع تواجد الظهير الشاب كريم الدبيس بجانب معلول سيكون كافً لقيادة الجبهة اليسرى في الموسم الجديد خاصة وأن هناك لاعبين أخرين بالفريق يمكن توظيفهم للعب في الجبهة اليسرى وفي مقدمتهم ، خالد عبد الفتاح.

على صعيد أخر ، تأكد غياب محمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم، ثلاثى النادى الأهلى، عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، بعدما حصل كل منهم على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

ويبدأ فريق الأهلي اليوم، الجمعة، الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفن للأهلي ملف مباراة القمة التي أقيمت أمس، الخميس، في الدوري وبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، التى ستشهد مشاركة أكثر من لاعب بديل لرغبة الجهاز الفني فى منح الفرصة للبدلاء خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري التى حسمها المارد الأحمر لصالحه مساء الاثنين الماضي بفوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين لهدف قبل أن يخوض الأهلي مواجهة القمة أمس كـ"تحصيل حاصل" ويفوز فيها برباعية مقابل هدف.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة .

ويعد الاهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.