شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 14/ 7/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 14/ 7/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها.. تقارير: عروض منتخبات أمريكا اللاتينية تنهال على أوسوريو مدرب الزمالك، وأحمد دعبس يستقيل من مجلس إدارة الزمالك.

تقارير: عروض منتخبات أمريكا اللاتينية تنهال على أوسوريو مدرب الزمالك

كشفت تقارير صحفية كولومبية عن غموض مستقبل كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، فى ظل تلقيه العديد من العروض التدريبية خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على خدماته، خلال الفترة المقبلة.

الجزيرة الإماراتى يعلن رسمياً رحيل أشرف بن شرقى

أعلن نادى الجزيرة الإماراتى، مساء اليوم الجمعة، رحيل النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك السابق، عن صفوفه بشكل رسمى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد عواد يقترب من حراسة مرمى الزمالك فى مواجهة فاركو

اقترب محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من العودة للمشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو، فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى.

أحمد دعبس يستقيل من مجلس إدارة الزمالك

أعلن أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن، استقالته من منصبه، وكتب دعبس عبر صفحته على فيس بوك، "جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية اتقدم باستقالتي اليوم من عشقى وبيتي الكبير نادي الزمالك أعظم نادي في الكون، وأعود مجددا إلى صفوف الجماهير.. كل الدعم لنادى الزمالك الفترة الجاية.. عاش الزمالك عاش حبه في قلبي".

أوسوريو يصحح أخطاء القمة لنجوم الزمالك قبل مواجهة فاركو

يعكف الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على معالجة الأخطاء التى وقع فيها الفريق أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس والمؤجلة من الجولة الـ31 ببطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.

الزمالك يستقر على منح أحمد فتوح ومحمد صبحى عقود الفئة الأولى

استقر مسئولو نادى الزمالك على تمديد عقود محمد صبحى وأحمد فتحى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض لحاجة الفريق إلى خدماتهم فى الفترة المقبلة، خاصة أنهما من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى تشكيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو بالدورى المصرى والقناة الناقلة