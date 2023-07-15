شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد مباريات اليوم الجمعة 14-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد هبوط الثلاثى غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان إلى القسم الثانى بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 14-7-2023 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واحتل أسوان المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى الممتاز، بينما احتل غزل المحلة المركز السابع عشر وحل فريق حرس الحدود أخيراً في جدول الدورى.





وجاء ترتيب جدول الدورى الممتاز كالتالى:الداخلية 4 – 2 أسوان

ودع فريق أسوان الدورى الممتاز، ليكون ثالث الهابطين للقسم الثانى مع غزل المحلة وحرس الحدود، بينما نجا الداخلية من الهبوط بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة،بفوز الداخلية 4-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.

غزل المحلة 2 – 1 حرس الحدود

هبط فريق غزل المحلة بشكل رسمي الي دوري القسم الثاني ، بعد الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود.

بيراميدز 4 – 2 طلائع الجيش

حقق فريق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 34 من بطولة الدوري.

البنك الأهلى 1 -0 فيوتشر

فاز البنك الأهلى على نظيره فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.