شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعبًا في قائمة المصري استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة الفريق البورسعيدي التي تستعد لمواجهة سموحة غدا السبت، في الجولة الأخيرة بالدوري، وضمت قائمة المصري 27 لاعباً وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاته.

خط الدفاع: كريم العراقي، حسين السيد، إسلام أبو سليمة، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، إسلام المزين، أحمد عماد، سعيد كمال.

خط الوسط: عمرو موسى، ايزي ايميكا، اسلام عطية، حسن علي، الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال، حسام جريشة، زياد فرج، أسامة الجزار، محمد الفيومي، رجب عمران.

خط الهجوم: عبده يحيى، مروان حمدي، فرانك ايتوجا.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويحتاج النادي المصري لنقطة واحدة فقط من مواجهة سموحة المرتقب إقامتها غداً السبت، لحسم المركز الخامس بالوصول للنقطة 48، حيث يتبقى للمقاولون العرب صاحب المركز السادس مباراة واحدة أمام الأهلي، وفي حالة فوز ذئاب الجبل لن يتخطوا النقطة 47.