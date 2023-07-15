شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 14/ 7/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى، اليوم، الجمعة الموافق 14/ 7/ 2023 العديد من الأخبار جاء أبرزها.. الأهلي يستطلع رأى كولر فى العرض التركي لضم محمد شريف، ومحمد عبد المنعم يوجه رسالة عن "الثقة بالنفس".

الأهلى يفتقد جهود 3 لاعبين أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف

تأكد غياب محمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم، ثلاثى النادى الأهلى، عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، بعدما حصل كل منهم على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

الأهلي يستطلع رأى كولر فى العرض التركي لضم محمد شريف

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور الفنية التي تخص الفريق، وفى مقدمتها العروض التي وصلت للنادي مؤخراً لضم بعض اللاعبين وأبرزهم محمد شريف مهاجم الفريق.

كيف يفكر الأهلي فى مستقبل حراسة مرمى الفريق خلال الموسم الجديد؟

بات مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي أحد أهم المراكز التى يتم الحديث عنها بشكل كبير الفترة الماضية، وذهب البعض إلى أن الجهاز الفني للفريق يفكر فى ضم حارس مرمى للفريق، فيما ذهب البعض الآخر إلى أن فكرة تدعيم حراسة المرمى صعبة خلال ميركاتو الصيف الجاري، فى التقرير التالي نستعرض طريقة تفكير الأهلي بشأن حراسة مرمى الفريق خلال الموسم الجديد..

جهاز الأهلى يبدأ استكشاف ذئاب الجبل من بوابة سداسية الزمالك

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، استكشاف فريق المقاولون العرب بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري وكأس مصر، وعلى رأسها مباراته مع الزمالك التى خسرها بسداسية مقابل هدف، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل قبل ملاقاته بالجولة الجديدة للدوري، بحثاً عن الحفاظ على سجل المارد الأحمر خالياً من الهزائم .

حسين الشحات يقتحم قائمة الأرقام القياسية فى القمة ويعادل شيكابالا

حقق الأهلي العديد من الأرقام التاريخية فى ليلة الفوز على الزمالك باستاد القاهرة الدولي، وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1، خلال المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

"جلسة تسوية" بين الأهلي وميكيسوني بعد عرض سيمبا التنزاني

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع وكيل أعمال الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق من أجل حسم ملف رحيله عن النادي بعد إنتهاء إعارته لنادي أبها السعودي.

محمد عبد المنعم يوجه رسالة عن "الثقة بالنفس"