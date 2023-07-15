7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

كانت مواجهة منتخب مصر لأثيوبيا بروفة تحضيرية ومباراة تحصيل حاصل بالنسبة لفيتوريا، حتى سحب قرعة تصفيات كاس العالم أمس، والتي وضعت المنتخب الأثيوبي في صدام متجدد مع المنتخب الوطني.

الزمالك يستقر على منح أحمد فتوح ومحمد صبحى عقود الفئة الأولى

استقر مسئولو نادى الزمالك على تمديد عقود محمد صبحى وأحمد فتحى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض لحاجة الفريق إلى خدماتهم فى الفترة المقبلة، خاصة أنهما من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى تشكيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى.

قرر اتحاد الكرة تجميد مسابقة كأس مصر، بعد الانتهاء مع المباراتين المؤجلتين في دور الـ16 ودور الثمانية، حيث قرر الاتحاد استكمال المسابقة رسميا بعد انطلاق الدوري الموسم المقبل والمقرر له في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.