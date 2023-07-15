7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، وجاء أبرزها .. الداخلية ينجو من الهبوط للقسم الثانى بالفوز على أسوان "الهابط" 4 / 2 ، غزل المحلة يهبط رسمياً إلى دورى القسم الثانى بعد الخسارة من حرس الحدود 2/1 ، والأهلى يفتقد جهود 3 لاعبين أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف.
الداخلية ينجو من الهبوط للقسم الثانى بالفوز على أسوان "الهابط" 4 / 2
ودع فريق أسوان الدورى الممتاز، ليكون ثالث الهابطين للقسم الثانى مع غزل المحلة وحرس الحدود، بينما نجا الداخلية من الهبوط بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة
تأكد غياب محمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم، ثلاثى النادى الأهلى، عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، بعدما حصل كل منهم على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.
قرعة كأس العالم تغير حسابات فيتوريا لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات أفريقيا
كانت مواجهة منتخب مصر لأثيوبيا بروفة تحضيرية ومباراة تحصيل حاصل بالنسبة لفيتوريا، حتى سحب قرعة تصفيات كاس العالم أمس، والتي وضعت المنتخب الأثيوبي في صدام متجدد مع المنتخب الوطني.
الزمالك يستقر على منح أحمد فتوح ومحمد صبحى عقود الفئة الأولى
استقر مسئولو نادى الزمالك على تمديد عقود محمد صبحى وأحمد فتحى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض لحاجة الفريق إلى خدماتهم فى الفترة المقبلة، خاصة أنهما من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى تشكيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى.
قرر اتحاد الكرة تجميد مسابقة كأس مصر، بعد الانتهاء مع المباراتين المؤجلتين في دور الـ16 ودور الثمانية، حيث قرر الاتحاد استكمال المسابقة رسميا بعد انطلاق الدوري الموسم المقبل والمقرر له في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.
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