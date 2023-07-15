شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 14-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بتصدر جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز برصيد 16 هدفا عقب إقامة مباريات اليوم الجمعة 17-7-2023 ، بينما احتل زيزو لاعب الزمالك المركز الثانى في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفاً. وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة المقاولون والاتحاد كالتالى: وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة المقاولون والاتحاد كالتالى: مابولولو الاتحاد السكندري 16 أحمد سيد زيزو الزمالك 13 محمد حمدي زكي أسوان 11 احمد الشيخ غزل المحلة 11 احمد امين اوفة لاعب إنبي 10 فاخري لاكاي بيراميدز 10 محمد شريف لاعب الأهلي 10 سمير فكرى الداخلية 9 جون أوكولي المقاولون 9 كريم بامبو البنك الأهلي 9 على معلول "الأهلى" 8 جريندو المصري البورسعيدي 8 محمد الشامي الإسماعيلي 8 رزقي حمرون فاركو 8 رفيق كابو لاعب إنبي 8 أحمد ياسر ريان سيراميكا 8 مصطفى فتحي بيراميدز 8 وتأكد هبوط الثلاثى غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 14-7-2023 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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