شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى أخير لعمرو السيسى فى الزمالك قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى عمرو السيسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اختبار طبى أخير غداً السبت لحسم مصيره من مواجهة فاركو المقرر لها الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعرض عمرو السيسى للإصابة في مباراة الأهلى الماضية، حيث يرغب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض في تجهيز اللاعب، لمواجهة فاركو، خاصة أن الخواجة يحتاج لجميع العناصر في الفترة المقبلة.

في سياق مختلف يعكف أوسوريو، على معالجة الأخطاء التى وقع فيها الفريق أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت الفريقين الخميس الماضى والمؤجلة من الجولة الـ31 ببطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.

ومن أبرز الأخطاء خطة المباراة، والتشكيل الأساسي، والبدء بلاعبين قادمين من المنتخب الأولمبى من البداية.ويحاول أوسوريو تجنب تكرار الأخطاء فى المباراة المقبلة أمام فاركو فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى. وطلب أوسوريو من اللاعبين غلق صفحة مباراة القمة والتركيز على المواجهة القادمة.