بيراميدز راحة 3 أيام قبل الاستعداد لمواجهة الأهلى

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الثلاثاء المقبل استعدادا لخوض مباراة الأهلي المؤجلة والمحدد لها يوم 23 يوليو الجاري على استاد الدفاع الجوي.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 34 من بطولة الدوري.

تقدم طلائع الجيش عن طريق عربي بدر، ثم سجل عبد الله مجدي هدف التعادل، وبعدها سجل كريم حافظ هدف التقدم لفريقه، ثم سجل محمد فتح الله لاعب الطلائع هدف بيراميدز الثالث بالخطأ فى مرماه، وسجل محمود صابر هدف بيراميدز الرابع، قبل أن يسجل أحمد أيمن منصور هدف الطلائع الثانى.