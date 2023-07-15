شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14/7/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، وجاء أبرزها .. غزل المحلة يهبط رسمياً إلى دورى القسم الثانى بعد الخسارة من حرس الحدود 2/1 ، والأهلى يفتقد جهود 3 لاعبين أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف، وقرعة كأس العالم تغير حسابات فيتوريا لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات أفريقيا، وشيماء خالد تحقق ميداليتين ذهبيتين فى دورة الألعاب العربية بالجزائر.

تأكد غياب محمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم، ثلاثى النادى الأهلى، عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، بعدما حصل كل منهم على الإنذار الثالث فى مباراة الزمالك الأخيرة، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.

قرعة كأس العالم تغير حسابات فيتوريا لمواجهة إثيوبيا فى تصفيات أفريقيا