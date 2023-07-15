اخبار الرياضه

غزل المحلة يهبط إلى دوري القسم الثاني (رسميًا)

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  هبط فريق غزل المحلة إلى دوري القسم الثاني بعد خسارته من حرس الحدود بهدفين لهدف في الموسم الحالي من مسابقة الممتاز.

 وتلقى غزل المحلة خسارة قاسية في اللحظات الأخيرة أمام حرس الحدود بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية.

 بهذه النتيجة لحق غزل المحلة بحرس الحدود إلى دوري القسم الثاني، بينما صعد زد والجونة وبلدية المحلة.

 ولا تزال مباراة الداخلية وأسوان جارية وتشير إلى تقدم الداخلية بثلاثة أهداف لهدفين.

 ويحتل غزل المحلة المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما تذيل حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا