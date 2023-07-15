الداخلية يضمن البقاء بالدوري برباعية مثيرة أمام أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الداخلية في تحقيق فوزًا مثيرًا على أسوان برباعية مقابل هدفين ليضمن بذلك البقاء في الدوري المصري بالموسم المقبل.

الداخلية فاز برباعية على ملعب أسوان في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التعادل سيطر على مجريات الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل فريق، وكانت تشير النتيجة إلى بقاء أسوان إلا أن الداخلية قلب الطاولة بهدفين في الوقت بدل الضائع ليخطف بطاقة البقاء في الدوري المصري ويذيل أبناء زهرة الجنوب إلى القسم الثاني.

وهبط بشكل رسمي حرس الحدود وأسوان وغزل المحلة إلى دوري القسم الثاني، بينما صعد كل من زد والجونة وبلدية المحلة إلى الدوري المصري بالموسم المقبل.