نادي سعودي ينافس الزمالك على ضم أشرف بن شرقي

ياسر رشاد - القاهرة - يتنافس ناديا الزمالك المصري والوحدة السعودي على ضم النجم المغربي أشرف بن شرقي بعد للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الجزيرة الإماراتي رحيل أشرف بن شرقي بشكل رسمي، مساء اليوم الجمعة حيث كتب النادي الإماراتي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي "شكراً بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي.. وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".

وكشفت قناة الكأس القطرية أن الوحدة والزمالك يتنافسان على ضم أشرف بن شرقي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ورحل أشرف بن شرقي عن نادي الزمالك في الصيف الماضي بعد نهاية عقده لينضم إلى الجزيرة الإماراتي لكن رحل بعد موسم واحد.

وشارك بن شرقي مع الزمالك في 107 مباراة سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 26 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

ترددت شائعات خلال الساعات الأخيرة الماضية عن رغبة الجناح المغربي أشرف بن شرقي في فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي والعودة إلى الزمالك هذا الصيف.

نجح مسئولو نادي الجزيرة الإماراتي في إبرام التعاقد مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما رفض تجديد عقده مع الزمالك الذي انتهى في الصيف الماضي.

لعب أشرف بن شرقي 109 مواجهات مع الزمالك بمختلف المسابقات، وأسهم خلالها في 69 هدفًا بتسجيله 41 هدفًا وصناعته 28 آخرين في إجمالي موسمين.

تعد تجربة الزمالك هي التجربة الأنجح في مشوار أشرف بن شرقي، إذْ نجح فى حصد الكثير من البطولات مع الفارس الأبيض بواقع 6 بطولات بعدما فاز بالدوري المصري وكأس مصر مرتين والسوبر الإفريقي والمصري مرة واحدة.