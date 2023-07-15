ترتيب الدوري المصري بعد حسم الهابطين للقسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار على صراع الهبوط من الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي بعد حسم الفرق الثلاثة الهابطة إلى دوري القسم الثاني.

وتأكد هبوط حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان إلى القسم الثاني بعد فوز انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة حيث فاز الحرس على المحلة وخسر أسوان من الداخلية.

وضمن طلائع الجيش والبنك الأهلي والداخلية البقاء في الدوري المصري بالموسم المقبل.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري في الموسم الحالي بعد موسم مميز لم يتلق خلاله أي خسارة في الدوري المصري.

الأهلي فاز على الزمالك برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة وحسم اللقب رقم 43 في تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة ويحتل بيراميدز الوصافة برصيد 67 نقطة.

تبدأ مباراة الزمالك وفاركو يوم الأحد المقبل عند دقات التاسعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية على ملعب القاهرة الدولي وستنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة بينما حسم الأهلي اللقب للمرة رقم 43 في تاريخه بعدما جمع 78 نقطة بدون أي هزيمة في الموسم الحالي.