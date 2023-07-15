شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخصم 220 ألف دولار من عقد ديانج للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إتفق مسئولو النادي الأهلي مع المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق على خصم مبلغ الـ220 ألف دولار التي تم تسديدها لوكيل أعمال اللاعب من عقد اللاعب في الموسم الجديد.

ودفع الأهلي مبلغ 220 ألف دولار الثلاثاء الماضي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى يتم رفع الإيقاف عن اللاعب بعدما تقدم وكيل أعماله بشكوى ضده بسبب هذا المبلغ.

وتلقى الأهلى إخطاراً من اتحاد الكرة بوصول خطاب من الاتحاد الدولى فيفا يفيد برفع الإيقاف عن أليو ديانج وهو الخطاب الذي سمح للاعب المالي بالمشاركة فى مباراة الزمالك التي أقيمت أمس، الخميس، في الدوري وفاز فيها الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

وكان اتحاد الكرة المصرى قد تلقى خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف أليو ديانج لمدة 6 أشهر، بسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للأهلى قادما من مولودية الجزائر قبل أن يُسدد الأهلى الغرامة ليُخطر الفيفا نظيره المصرى باستلام المبلغ وتنتهى الأزمة سريعاً ويشارك اللاعب مع الفريق فى مباراة القمة.

المقبلة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى المصرى لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، فى المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدورى المصرى لكرة القدم.