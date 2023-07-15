شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 15 /7 /2023 فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم، السبت، منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم بـ3 مواجهات قوية، تجمع إنبى وسيراميكا، والمصرى مع سموحة، وأخيرا الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى.

موعد مباراة إنبى وسيراميكا

يستضيف فريق إنبى فى السابعة مساء اليوم، السبت، فريق سيراميكا باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

يحتل فريق إنبى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 14 مواجهة، سجل لاعبوه 33 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 16 لقاء وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 31.

موعد مباراة المصرى وسموحة

يلتقى فريق المصرى البورسعيدى، فى السابعة مساء اليوم السبت، مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق المصرى فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما فاز سموحة على إنبى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

يحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

وفى المقابل، يحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

موعد مباراة الإسماعيلى والاتحاد

يستقبل فريق الإسماعيلى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، الاتحاد السكندرى باستاد الإسماعيلية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، بعدما حقق الإسماعيلى فوزا مهما على الداخلية بهدف نظيف فى آخر جولة، بينما تعادل الاتحاد السكندرى مع المقاولون العرب سلبيا في نفس الجولة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبو الدراويش 31 هدفا واستقبلت شباكهم 37 .

وفى المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 43 نقطة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والهزيمة في 14 مواجهة، سجل لاعبو سيد البلد 35 هدفا واستقبلت شباكهم 39 هدفا.