شكرا لقرائتكم خبر عن التسديد ممنوع.. شوقى غريب يحذر لاعبي المقاولون من سيناريو الزمالك أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبي فريقه من إتاحة أى فرصة للتسديد على مرمى الفريق، استعدادا للمباراة المؤجلة التي تجمع الأهلي والمقاولون الأحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وأكد غريب للاعبي المقاولون أن الأهلي دائماً يعتمد على سلاح التسديد لفك التكتلات الدفاعية لمنافسيه، وهو ما ظهر بوضوح في مباراة الزمالك التي نجح خلالها الأهلي فى هز شباك الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف فى مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالتدريبات الاستشفائية على هامش التدريبات للتخلص من الإرهاق استعدادا للقاء المرتقب، أمام النادي الأهلي.

وكان المقاولون قد تعادل في المباراة الماضية بالدوري أمام الاتحاد السكندري سلبياً، ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 44 في المركز السادس، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز المقاولون 9 مباريات وتعادل في 17 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 29.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.