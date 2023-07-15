اكتفى بقول «الحمد لله».. براءة بينجامين ميندي من تهم الاغتـ.صاب

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت محكمة بريطانية، الجمعة، تبرئة بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي السابق، من تهمتيّ اغتصاب ومحاولة اغتصاب.

وفي يناير الماضي، تم تبرئة "ميندي" من 6 اتهامات بالاغتصاب، وواحدة بالاعتداء الجنسي.

والجمعة، قضت المحكمة ببراءة اللاعب بعد عدم ثبوت التهمة.

وبرأت المحكمة بنجامين ميندي من جميع تهم الاغتصاب وتهم محاولة الاغتصاب الموجهة ضده، ويحاكم بسببها منذ نوفمبر العام 2020.

وفي تصريحات صحفية عقب الخروج من المحكمة، اكتفى ميندي بالحديث بكلمتين فقط باللغة العربية قائلاً: "الحمد لله".

يشار إلى أن آخر مباراة خاضها "ميندي" مع مانشستر سيتي كانت أمام توتنهام بتاريخ 15 أغسطس 2022، وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر بينما تم احتجاز اللاعب.

وكان ميندي، الذي لعب 10 مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، قد انضم لصفوف مانشستر سيتي قادمًا من موناكو الفرنسي في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

وتوّج "ميندي" بالدوري الإنجليزي 3 مرات مع مانشستر سيتي، رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.