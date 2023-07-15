والد زيزو يحسم الجدل حول انتقاله إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة انتقاله لصفوف الغريم التقليدي الأهلي، وذلك بعد الشائعات التي ربطته بالرحيل عن صفوف الفارس الأبيض.

وكانت قد ترددت أنباء قوية حول رحيل زيزو عن الزمالك، بعد تلقيه العديد من العروض القوية من خارج مصر سواء عربيا أو أوروبيا.

وارتبط اسم زيزو بالانتقال للأهلي على طريقة إمام عاشور لاعب وسط ميتييلاند الدنماركي، الذي حسم تعاقده مع المارد الأحمر لمدة 5 مواسم، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي خلال الأيام أو الساعات المقبلة.

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، قال والد زيزو إن "الأنباء التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى الأهلي، ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف والد نجم الزمالك: "زيزو مستمر مع الفريق الأبيض لأنه يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2025، ولا توجد نية لرحيله".

واختتم والد أحمد زيزو: "صحيح أن اللاعب تلقى العديد من العروض الخارجية، لكنه يرغب في استكمال عقده مع الزمالك".

ويعد أحمد سيد زيزو أحد أبرز لاعبي الدوري المصري، نظرا للمستوى المميز الذي قدمه مع الزمالك آخر 3 سنوات.

وشارك زيزو مع الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي في 45 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 22 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة.