شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة فاركو، بعدما أغلق صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الخميس باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري وخسرها الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها، وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وسيكون الزمالك على موعد مع آخر مبارياته فى الدوري فى الجولة الرابعة والثلاثين، حينما يستضيف نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.



موعد مباراة الزمالك وفاركو بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى الممتاز، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.