شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي الاسكواش يبدأ تدريباته فى أستراليا استعداداً لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب ناشئي الاسكواش تدريباته اليوم، السبت، داخل معسكره بأستراليا، استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 18 إلى 29 يوليو الجاري فى مدينة سيدني، وكانت بعثة الاسكواش قد غادرت القاهرة مساء الخميس الماضي،

وأكد أشرف حنفي، المدير الفني للمنتخب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنتخب أدى تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بشكل جيد استعداداً للبطولة ويرافق اللاعبين رئيس البعثة أحمد حواس والمستشار الفني أشرف حنفي.

وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش جدول منافسات بطولة العالم للناشئين،وجاءت قائمة مصر كالتالي:

أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، زينة زين، ندين الحمامي، ونور مجاهد.

وفي منافسات الرجال: محمد زكريا، سلمان خليل، كريم التركي، ياسين شهدي، وعمر صبحي.

وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية ، وبطولة السيدات الفردية ، وبطولة الفرق النسائية.

وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفي، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.