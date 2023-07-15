شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوسوريو يكشف رحيله عن الزمالك وموقف الفريق من المشاركة بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حبشي، وكيل أعمال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، عن حقيقة رحيله عن القلعة البيضاء، وموقفه من المشاركة في البطولة العربية.

وقال حبشي في تصريحات لـ"قناة أون تايم سبورت 2" في برنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق: "ما يتم تداوله عن رحيل أوسوريو ليس صحيح"، وتابع:"المدرب يعلم أنه متواجد في نادي كبير، وبيحترم النادي والجماهير، والكلام المتداول ليس له أساس من الصحة"

وأضاف :"المدرب مركز مع الفريق ومعالجة أخطائه، خلال الفترة الجارية "، وأكمل:"العروض موجودة ولكن المدرب كل تفكيره مع النادي، وفيه عقد بين الطرفين ومازال مستمرا".

وعن خسارة الأهلي على أوسوريو قال:"يوجد مكسب ويوجد خسارة، وهناك توفيق الكرة، ولا أعتقد ان الخسارة ليها علاقة بقرار يخصه"

وعن الصفقات التي يريدها الكولومبي قال:" في تنسيق بين المدرب وإدارة الكرة بالقلعة البيضاء ونعمل عليه" ، وتابع :" المدرب وصل طلباته لإدارة الكرة بنادي الزمالك، وبالتأكيد سيتم العمل عليها".

وعن مشاركة الفريق في البطولة العربية قال:" المدرب ليس لديه قرار بهذا الموضوع سواء المشاركة من عدمها، فهو مستمر باللعب في كل البطولات".