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"حلقة الوصل" يقرب ماني من الأهلي السعودي

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المنامة - ياسر ابراهيم - يستهدف نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ووضعت إدارة الأهلي التعاقد مع ماني، كهدف أساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغرد الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية على تويتر، مساء اليوم الجمعة: "مصادر للكأس.. السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي السعودي يسعى لتقريب وجهات النظر مع مواطنه ساديو ماني، لإقناعه بالانضمام إلى الأهلي".

وعاد أهلي جدة إلى الدوري السعودي، بعد هبوطه المفاجئ الموسم قبل الماضي، وهو أحد الأندية الأربعة التي استحوذ عليها في وقت سابق من الشهر الماضي صندوق الاستثمارات العامة.

وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع حارس السابق إدوارد مندي، ونجم السابق روبرتو فيرمينو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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